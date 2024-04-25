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В аэропорту Алма-Аты обнаружили пилота под наркотиками

В аэропорту Алма-Аты задержали пилота Air Astana под мефедроном

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Пилота Air Astana подозревают в употреблении наркотиков. Об этом сообщает BES.media со ссылкой на CMN.kz.

Мужчину задержали в аэропорту Алматы, в зоне вылета. Правоохранители оперативно задержали мужчину и, он пояснил, что находится в состоянии наркотического опьянения. Пилот также добавил, что направлялся в Актау, где должен был присутствовать на мероприятии для школьников.

Во время обысков при мужчине не нашли запрещенных веществ. Дома у него отыскали пластиковую трубку с наслоением порошкообразного вида. Сам пилот объяснил, что употребляет наркотики уже несколько лет.

По словам представителей Air Astana, мужчину отстранили от работы.

«Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полётов является нашим приоритетом», – поделились в компании.

В отношении пилота возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с наркотическими веществами.

Ранее житель Саратовской области прятал под обшивкой автомобиля восемь килограммов наркотиков.

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