Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о судьбе контрактов, начатых при замминистра обороны Иванове

Песков: строительные контракты, начатые при замглавы МО РФ Иванове, продолжатся

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Выполнение строительных контрактов, которые были подписаны при курировавшем их заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове, будет продолжаться. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.

В то же время он не смог ответить на вопрос о возможных задержках при строительстве тех или иных объектов. Песков подчеркнул, что просто не обладает информацией о деталях соответствующих договоров.

24 апреля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю министра обороны страны Тимуру Иванову и его приятелю Сергею Бородину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Инстанция распорядилась арестовать мужчин до 23 июня 2024 года.

Известно, что на своем посту Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского военного ведомства. В Следственном комитет РФ заявили, что заместителя министра обороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали арест Тимура Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами