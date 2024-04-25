Песков рассказал о судьбе контрактов, начатых при замминистра обороны Иванове

Выполнение строительных контрактов, которые были подписаны при курировавшем их заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове, будет продолжаться. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.

В то же время он не смог ответить на вопрос о возможных задержках при строительстве тех или иных объектов. Песков подчеркнул, что просто не обладает информацией о деталях соответствующих договоров.

24 апреля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю министра обороны страны Тимуру Иванову и его приятелю Сергею Бородину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Инстанция распорядилась арестовать мужчин до 23 июня 2024 года.

Известно, что на своем посту Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского военного ведомства. В Следственном комитет РФ заявили, что заместителя министра обороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали арест Тимура Иванова.