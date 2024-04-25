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Во Франции задержали подростка, собиравшегося совершить теракт во время Олимпийских игр

Во Франции арестовали подростка, который якобы планировал теракт на Олимпиаде

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kovop/Shutterstock

Во Франции арестовали 16-летнего юношу по подозрению в планировании теракта во время Олимпийских игр. Об этом пишет Actu17.

На днях несовершеннолетнего арестовали в доме его родителей в Верхней Савойе и поместили под стражу. Известно, что расследование было взято под контроль Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT). Задержанного подозревают в «участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против личности». Дело началось после изучения комментариев, сделанных подозреваемым в закрытом Telegram-канале.

По словам источника, близкого к делу, подросток, известный спецслужбам своей радикализацией, пытался получить «компоненты, необходимые для изготовления пояса со взрывчаткой», так как хотел совершить теракт во имя группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «стать мучеником».

Дому у несовершеннолетнего изъяли мобильный телефон и некие рукописные документы, в том числе декларация о верности террористической группировке. Подозреваемый признался, что планировал совершить теракт в пригороде Парижа во время Олимпийских игр-2024, используя пояс со взрывчаткой или пистолет. Пока расследование продолжается, подросток будет оставаться под стражей.

Ранее стало известно, что церемонию открытия Олимпиады в Париже могут отменить из-за теракта в «Крокусе».

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