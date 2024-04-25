Психолог рассказала, как сохранить отношения с дочерью-подростком

Чтобы сохранить теплые отношения с дочерью-подростком, нельзя допускать грубости в общении, требовать немедленного послушания и сыпать угрозами. Об этом в беседе с РИАМО предупредила начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева. По ее словам, одно из ярких проявлений подросткового возраста — отстаивание собственного мнения и снижение авторитета взрослых.

«Мнение сверстников становится важнее, а желание общаться с ними и быть принятым — жизненно необходимым. Это один из этапов развития личности», — отметила специалист.

Она посоветовала принять тот факт, что отношения с дочерью, вступившей в подростковый возраст, уже не будут прежними. Чтобы сохранить с ней доверительные отношения, важно уважать как свои, так и ее личные границы, а также отставлять право выбора в ситуациях, не угрожающих жизни и здоровью, заключила психолог.

До этого Васильева рассказала, почему не стоит критиковать избранника дочери. Во-первых, это может негативно повлиять на детско-родительские отношения, а во-вторых, это может сблизить влюбленных, пояснила она.

Она посоветовала чаще приглашать молодого человека на семейные беседы, особенно если родители знают позицию своей дочери по каким-либо вопросам. Возможно мнение ее избранника будет иным, что позволит девушке посмотреть на него со стороны.

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