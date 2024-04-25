В Подмосковье сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции

В Подмосковье четырнадцать человек, среди которых четыре сотрудника МВД, обвинили в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, с января 2022 по март 2024 года все обвиняемые принимали участие в схеме, которая позволила зарегистрировать 1500 иностранцев.

Установлено, что десять жителей Балашихи и сотрудники отделения МВД за вознаграждение ставили мигрантов на учет. Всего обвиняемые получили более миллиона рублей.

Всех граждан других государств регистрировали в жилых помещениях Реутова и Балашихи. При этом сами мигранты там в последствии не проживали.

После этого, по версии следователей, обвиняемые выдавали фиктивные сертификаты, которые якобы подтверждали владение русским языком, знание истории и законодательства РФ.

На данный момент два фигуранта находятся под домашним арестом, остальные – под стражей. Специалисты СК РФ продолжают расследование.

Ранее в Петербурге мигранты с ножом и пистолетом вымогали у иностранца 800 тысяч рублей.