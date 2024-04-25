Россиянин год «инвестировал» деньги в бизнес знакомого и лишился 18 млн рублей

Во Владивостоке осудили жителя Москвы, который убедил знакомого инвестировать в несуществующий рыбный бизнес и выманил у него за год более 18 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

По данным следствия, житель Москвы убедил знакомого вложиться в прибыльный бизнес по добыче рыбы и морепродуктов в Сингапуре. Мужчина показывал приятелю поддельные документы о регистрации юридических лиц в налоговом органе, закупке необходимого оборудования, оформлении квот и аренде плавсредств, требуя перечисления денежных средств на указанные «расходы».

В течение года житель Владивостока регулярно вносил средства и криптовалюту, принадлежащие ему и его отцу, в совместный «бизнес». Когда обман вскрылся, в отношении предприимчивого москвича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге директор крупной российской цветочной компании заявил в полицию о краже цветов, стоимостью более 1,8 млн рублей. Его компания подписала договор с работником транспортной компании, который был обязан доставить цветы из Челябинска в Омск и Новосибирск. Полиция установила, что преступники связались с исполнителем заказа от лица заказчика и назначили ему другой пункт назначения.

Ранее житель Чувашии два раза подряд стал жертвой мошенников, отдав им 13 млн рублей.