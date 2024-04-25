Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин год «инвестировал» деньги в бизнес знакомого и лишился 18 млн рублей

Житель Владивостока лишился 18 млн рублей, инвестируя в бизнес приятеля

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Во Владивостоке осудили жителя Москвы, который убедил знакомого инвестировать в несуществующий рыбный бизнес и выманил у него за год более 18 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

По данным следствия, житель Москвы убедил знакомого вложиться в прибыльный бизнес по добыче рыбы и морепродуктов в Сингапуре. Мужчина показывал приятелю поддельные документы о регистрации юридических лиц в налоговом органе, закупке необходимого оборудования, оформлении квот и аренде плавсредств, требуя перечисления денежных средств на указанные «расходы».

В течение года житель Владивостока регулярно вносил средства и криптовалюту, принадлежащие ему и его отцу, в совместный «бизнес». Когда обман вскрылся, в отношении предприимчивого москвича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге директор крупной российской цветочной компании заявил в полицию о краже цветов, стоимостью более 1,8 млн рублей. Его компания подписала договор с работником транспортной компании, который был обязан доставить цветы из Челябинска в Омск и Новосибирск. Полиция установила, что преступники связались с исполнителем заказа от лица заказчика и назначили ему другой пункт назначения.

Ранее житель Чувашии два раза подряд стал жертвой мошенников, отдав им 13 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами