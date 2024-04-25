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Россияне не могут найти управу на буйных соседей, устроивших пожар

В Салехарде неадекватные соседи держат в страхе все общежитие

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Подслушано в Салехарде/VK

В Салехарде жильцы одной из квартир общежития по улице Губкина устроили в квартире пожар, соседи опасаются жить с ними в одном доме. Об этом на условиях анонимности обеспокоенная салехардка сообщила в паблике «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, они много лет терпят «выходки» проживающих в квартире №1: женщины, которая состоит на учете в ПНД, и ее брата, страдающего алкогольной зависимостью. Последней каплей, как утверждает автор, стал пожар, который квартиранты и их гости устроили 2 апреля.

«После тушения пожара нас отправили по домам! Никакой эвакуации не было! В нашей и соседней квартире сгорела проводка, при открытии двери из-за едкого дыма не было видно ничего. 14 часов у нас не было ни света, ни воды, не отопления, а у меня маленький ребенок, как я должна была там находиться? На следующий день приехала комиссия, и заявила что в маневренном фонде жилья нет, посоветовали сделать уборку», — возмутилась женщина.

Она отметила, что ее ребенок страдает хроническим заболеванием органов дыхания. Женщина отметила, что через два дня «беготни» по инстанциям им выделили комнату, которая находится в плачевном состоянии.

«Вопрос к администрации, ребят, у нас самый богатый регион, мы активно помогаем другим ,как вам совесть позволяет своих же граждан, попавших в беду, селить в такие условия?», — посетовала салехардка.

Ранее жительница Сахалина сообщила, что неадекватные супруги держат в страхе весь двор.

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