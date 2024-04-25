Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волжском отец бросил ботинок в жену и сломал череп пятимесячной дочери

В Волгоградской области отец случайно проломил череп пятимесячной дочери

close
100%
Shutterstock

В Волгоградской области пятимесячную девочку госпитализировали с переломом теменной части черепа после ссоры между родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Юг».

Инцидент произошел в городе Волжский, отец случайно проломил голову младенцу. 28-летний слесарь ссорился с женой и кинул в женщину ботинок, обувь попала в голову пятимесячной дочери пары.

Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу, у нее диагностированы перелом теменной части черепа и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что в Удмуртии, 29-летняя мать в течение недели избивала двух двухмесячных близнецов. Дети госпитализированы, оба находятся в отделении реанимации детской больницы, состояние мальчика оценивается как тяжелое, его сестра в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовно дело, обвиняемая арестована и заключена под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге трехмесячный ребенок оказался в больнице после нападения отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами