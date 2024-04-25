В Волжском отец бросил ботинок в жену и сломал череп пятимесячной дочери

В Волгоградской области пятимесячную девочку госпитализировали с переломом теменной части черепа после ссоры между родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Юг».

Инцидент произошел в городе Волжский, отец случайно проломил голову младенцу. 28-летний слесарь ссорился с женой и кинул в женщину ботинок, обувь попала в голову пятимесячной дочери пары.

Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу, у нее диагностированы перелом теменной части черепа и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что в Удмуртии, 29-летняя мать в течение недели избивала двух двухмесячных близнецов. Дети госпитализированы, оба находятся в отделении реанимации детской больницы, состояние мальчика оценивается как тяжелое, его сестра в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовно дело, обвиняемая арестована и заключена под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге трехмесячный ребенок оказался в больнице после нападения отца.