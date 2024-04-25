Российская школьница попала в больницу после избиения мачехой

В Ингушетии девятилетнюю девочку избила мачеха, ребенка госпитализировали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в селе Верхние Ачалуки: 40-летняя женщина подняла руку на падчерицу. На гематомы на теле девочки внимание обратили школьные учителя. После этого девочку доставили в больницу, где врачи нашли у нее синяки на ногах, руках, а также ссадины на подбородке.

Информация, подключились ли к расследованию обстоятельств случившегося правоохранительные органы, отсутствует.

До этого 12-летний школьник из Петербурга также обвинил в нападении мачеху. Мальчик сам вызвал себе скорую помощь и затем пожаловался на то, что родительница якобы укусила его за лицо и сдавливала ему руками шею.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание.