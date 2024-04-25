Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница попала в больницу после избиения мачехой

В Ингушетии мачеха избила девятилетнюю падчерицу до гематом

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Ингушетии девятилетнюю девочку избила мачеха, ребенка госпитализировали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в селе Верхние Ачалуки: 40-летняя женщина подняла руку на падчерицу. На гематомы на теле девочки внимание обратили школьные учителя. После этого девочку доставили в больницу, где врачи нашли у нее синяки на ногах, руках, а также ссадины на подбородке.

Информация, подключились ли к расследованию обстоятельств случившегося правоохранительные органы, отсутствует.

До этого 12-летний школьник из Петербурга также обвинил в нападении мачеху. Мальчик сам вызвал себе скорую помощь и затем пожаловался на то, что родительница якобы укусила его за лицо и сдавливала ему руками шею.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами