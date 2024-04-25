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Регистрацию на предварительное голосование «Единой России» продлили до 8 мая

Более 18 тысяч человек подали заявки на предварительное голосование «Единой России»

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Пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» продлила срок подачи заявок на предварительное голосование до 8 мая, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата все еще много. Не всем хватило отведенного времени», — отметил он.

По словам Турчака, на предварительное голосование зарегистрировалось более 18 тыс. кандидатов.

«Более 200 кандидатов-участников и ветеранов СВО, а более трети от общего числа – молодежь до 25 лет», — добавил Турчак.

Для участников и ветеранов СВО отменяется правило обязательной публикации видеоконтента. Также они дополнительно получат 25% к голосам.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно на сайте. Голосование пройдет с 20 по 26 мая, а его итоги подведут до 29 мая.

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