На Украине раскритиковали слова Кулебы о предателях за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически назвал всех военнообязанных, находящихся за границей, предателями, сообщает издание «Страна.ua». Соответствующий материал появился в Telegram-канале издания.

«Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей», — пишет автор.

Издание напоминает, что в настоящее время за рубежом проживают не только сбежавшие от мобилизации, но и те, кто жил и работал в других странах до начала конфликта. По мнению журналистов, слова Кулебы могут вызвать у украинцев ощущение, что государство от них отказалось, а значит, следует искать гражданства другой страны, параллельно обрывая все связи с родиной.

До этого стало известно, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики.

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

Ранее в Польше украинцы заблокировали паспортный сервис.