Россиянка сожгла автомобиль бывшего супруга из мести

В Самаре местную жительницу подозревают в поджоге автомобиля бывшего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел на улице Авторы. Полицейские, обследовав место ЧП и изучив сгоревший автомобиль Lada Priora, пришли к выводу, что возгорание — результат поджога. Опрошенный владелец авто рассказал, что в тот день поссорился с бывшей женой, после чего лег спать. Его разбудил знакомый, когда машину уже тушили пожарные.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую — женщина подтвердила свою причастность к преступлению. Она сообщила, что после конфликта по телефону с экс-супругом уговорила друга отомстить мужчине. Вместе они отправились на заправку, купили там канистру с бензином, облили машину потерпевшего, подожгли ее и вернулись домой, где стали распивать спиртное. По словам подозреваемой, этими действиями она хотела отомстить бывшему партнеру. Второй фигурант по делу о повреждении чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений, задержан.

Ранее в Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом автомобиля, но перепутал машины.