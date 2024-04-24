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Стало известно о состоянии российского моряка с задержанного Ираном судна

Посольство в Иране: российский моряк с задержанного судна MSC Aries здоров

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Reuters

Российский моряк Т.С. Колчанов, находящийся на задержанном иранскими военными судне MSC Aries, не испытывает проблем со здоровьем. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Москвы в Тегеране.

В заявлении отмечается, что 24 апреля сотрудники дипломатического представительства РФ в Иране побывали на судне MSC Aries. При этом они смогли встретиться с упомянутым членом экипажа.

«Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону», — уточнили в посольстве.

Также дипломаты обратили внимание, что в скором времени у Т.С. Колчанова может появиться возможность покинуть корабль. Это произойдет, если капитан судна разрешит российскому моряку сойти на берег при смене экипажа.

13 апреля газета The Times of Israel сообщила, что иранский спецназ задержал коммерческое судно в акватории Ормузского пролива. По словам журналистов, контейнеровоз MSC Aries связан с одним из израильских миллиардеров и шел под флагом Португалии.

Позже информацию подтвердило иранское новостное агентство IRNA. Журналисты выяснили, что собственником судна является израильская компания Zodiac Maritime. Последняя принадлежит бизнесмену Эялю Оферу.

Ранее Иран заявил об отсутствии планов мешать возращению российского моряка в родную страну.

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