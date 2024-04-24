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Самолет Air France экстренно сел из-за задымления на борту

Самолет Air France экстренно сел в аэропорту Баку из-за задымления на борту

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Heydar Aliyev International Airport

Самолет французской авиакомпании Air France, который направлялся из Осаки в Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за задымления на борту воздушного судна. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

По ее информации, в Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления этого самолета.

«Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что самолет успешно сел в 16:37 по бакинскому времени (15:37 мск).

Как рассказали в пресс-службе, 280 пассажиров, находящихся на борту воздушного судна, были немедленно эвакуированы. В результате инцидента пострадавших нет.

«В настоящее время самолет осматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия», — добавили в аэропорту.

24 апреля в Братске экстренно приземлился самолет из-за кровотечения у беременной пассажирки.

Ранее самолет экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира.

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