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Мужчина привязал беременную жену к кровати и поджег дом после ссоры из-за голубей

News9Live: в Индии мужчина поссорился с женой из-за голубей и сжег дом

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Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина сжег дом, в котором находилась его жена, он ссорился с супругой из-за своего увлечения дорогими почтовыми голубями. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб. Молодой мужчина увлекался разведением почтовых голубей, он тратил на редких особей бюджет семьи, чем вызывал недовольства супруги.

В один из дней соседи заметили черный дым над домом, где жила семейная пара. Они вызвали пожарных, огонь быстро потушили. Внутри сгоревшего дома находилось супруга любителя голубей, спасти ее не удалось. Как установили полицейские, во время ссоры мужчина привязал беременную жену к кровати, поджег дом и скрылся, удалось ли его задержать — неизвестно.

До этого сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш муж избил жену и откусил ей нос. Мужчина обвинял жену в том, что родственники оставили ее без приданого. Супруг требовал, чтобы семья девушки переписала на него часть имущества, постоянно бил и унижал жену. В один из дней он снова набросился на девушку с кулаками, а когда та попыталась оказать сопротивление, откусил ей часть носа. Пострадавшая обратилась в полицию, мужа, а также свекра и свекровь девушки арестовали. Проводится расследование.

Ранее в Индии мужчина напал на жену с мечом из-за чая.

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