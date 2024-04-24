Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил обсудить работу по защите регионов от паводков

Путин собирается отдельно обсудить, как защитить регионы от паводков в будущем

close
100%
Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин предложил в дальнейшем снова обсудить тему защиты населенных пунктов от паводков. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, что необходимо «еще раз собраться в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков». Он обратил внимание на «системные, организационные и управленческие проблемы», которые «здесь есть».

По словам российского лидера, надо «четко определить, какие меры здесь» следует принять федерации, регионам, местным властям, в том числе <…>, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод».

24 апреля Путин заявил, что в Оренбургской области фиксируется наиболее сложная ситуация из-за паводков, уровень воды снижается медленно.

Он также отметил, что доклады о происходящем в районах паводков ему поступают регулярно.

Ранее в Челябинской области смыло трассу из-за мощного потопа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами