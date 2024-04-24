Путин предложил обсудить работу по защите регионов от паводков

Президент России Владимир Путин предложил в дальнейшем снова обсудить тему защиты населенных пунктов от паводков. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, что необходимо «еще раз собраться в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков». Он обратил внимание на «системные, организационные и управленческие проблемы», которые «здесь есть».

По словам российского лидера, надо «четко определить, какие меры здесь» следует принять федерации, регионам, местным властям, в том числе <…>, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод».

24 апреля Путин заявил, что в Оренбургской области фиксируется наиболее сложная ситуация из-за паводков, уровень воды снижается медленно.

Он также отметил, что доклады о происходящем в районах паводков ему поступают регулярно.

Ранее в Челябинской области смыло трассу из-за мощного потопа.