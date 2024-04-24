Продажи единых авиабилетов в Мексику через Турцию закрыли для россиян

Авиакомпания Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию. Информация об отсутствии билетов теперь появляется на сайте компании при попытке найти такие рейсы.

«На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов», — говорится в появляющемся на портале сообщении.

При этом Turkish Airlines сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. Предполагается, что это позволит авиакомпании не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы.

Авиакомпания Turkish Airlines после массовых снятий россиян с транзитных рейсов разместила памятку на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В документе подчеркивается, что перевозчик может не пустить пассажиров на борт в стране вылета, если, по его мнению, не соблюдены правила въезда в страну прибытия. Накануне российское посольство потребовало от Turkish Airlines «внятной реакции» на происходящее и назвало ситуацию «нездоровой», а согражданам посоветовало тщательно подумать, прежде чем покупать билеты у перевозчика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ситуацию с Turkish Airlines прокомментировали в Кремле.