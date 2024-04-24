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Под Симферополем загорелись железнодорожные цистерны

МЧС: три железнодорожные цистерны загорелись в поселке под Симферополем

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МЧС РФ по Республике Крым

Три железнодорожные цистерны загорелись на территории поселка городского типа Комсомольское, расположенного около города Симферополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Республике Крым.

По данным ведомства, в результате пожара пострадали люди. Их число уточняется.

«На месте развернут оперативный штаб тушения пожара», — говорится в заявлении.

Также ситуацию прокомментировал советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что предварительная причина пожара — технологическое нарушение при проведении работ в районе происшествия.

Позже в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ появилась информация, согласно которой в поселке Комсомольское горела всего одна железнодорожная цистерна. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, при этом в его тушении приняли участие 109 сотрудников экстренных служб и 28 единиц специальной техники.

К 13:30 (совпадает с мск) специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее в Московской области потушили первые в сезоне лесные пожары.

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