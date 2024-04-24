Врачи спасли 220-килограмового россиянина с гигантской опухолью с признаками нагноения

Хирурги Уфы успешно удалили опухоль из паховой области мужчины. Об этом сообщает глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.

Мужчина обратился к медикам с кровотечением и новообразованием с признаками нагноения. Помимо этого, у него была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала внимание мужчины, так как россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как в привычной одежде ему стало тесно. Из-за новообразования ему также стало сложно ходить.

Специалисты назначили экстренную операцию, во время которой удалили фиброму весом более 20 килограмм. Как полагают медики, таких размеров новообразование достигло за пять-семь лет.

После операции пациента выписали. На данный момент мужчина проходит курс реабилитации.

До этого в Набережных Челнах врачи назначили пациенту операцию, но во время процедуры под опухолью они обнаружили 150 камней. В результате их успешно извлекли.

Ранее в Башкирии врачи извлекли из головы мужчины отвертку.