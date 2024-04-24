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В Академии художеств Петербурга педагог сломал коллеге челюсть и нос

В Петербурге педагог Академии художеств получил травмы в драке с коллегой

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Shutterstock

В Петербурге между двумя преподавателями академии художеств имени Ильи Репина произошла драка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в здании на Университетской набережной. Доцент кафедры графики сообщил об избиении со стороны старшего преподавателя. Все это произошло в деканате.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Также у мужчины обнаружили перелом челюсти и костей носа. Несмотря на большое количество травм, педагог находится в удовлетворительном состоянии.

В беседе с 78.ru пострадавший заявил, что напавший на него сотрудник кафедры «кинул ему в зубы» телефон и разбил верхнюю челюсть. После этого мужчине разбили переносицу.

Педагог планирует наказать коллегу, но сделать это в рамках закона. Он отправился в полицию, чтобы написать заявление на преподавателя.

Ранее в Москве первоклассник обвинил преподавателя ритмики с 20-летним стажем в избиении.

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