Россиянина, оставившего ложное сообщение о теракте, посадили на шесть лет

В Пермском крае мужчина сообщил в полицию о теракте и лишился свободы на шесть лет. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Пермяк обратился в дежурную часть Чайковского округа с заведомо ложным сообщением о теракте. Его личность быстро установили, на звонившего возбудили уголовное дело.

На суде мужчину признали виновным, в качестве наказания судья отправил фигуранта в колонию общего режима на шесть лет. Также осужденный должен заплатить штраф в размере 26 тысяч рублей.

Мужчина попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Пермский краевой суд оставил приговор в силе.

Ранее россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.