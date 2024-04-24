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Россиянина, оставившего ложное сообщение о теракте, посадили на шесть лет

В Пермском крае осудили мужчину, который заявил о якобы запланированном теракте

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

В Пермском крае мужчина сообщил в полицию о теракте и лишился свободы на шесть лет. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Пермяк обратился в дежурную часть Чайковского округа с заведомо ложным сообщением о теракте. Его личность быстро установили, на звонившего возбудили уголовное дело.

На суде мужчину признали виновным, в качестве наказания судья отправил фигуранта в колонию общего режима на шесть лет. Также осужденный должен заплатить штраф в размере 26 тысяч рублей.

Мужчина попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Пермский краевой суд оставил приговор в силе.

Ранее россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.

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