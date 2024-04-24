Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водителя такси подозревают в сексуальном насилии над нетрезвой пассажиркой. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам пострадавшей, она вместе с подругой добиралась домой из бара на такси, девушки были пьяны. Когда одна из подруг доехала до места назначения, ей стало плохо. Девушку вырвало, таксист начал кричать на оставшуюся в машине пассажирку и пересел на заднее сиденье.

Шофер потребовал оплатить поездку, девушка попыталась совершить перевод и не смогла — у нее сел телефон, тогда мужчина набросился на нее и изнасиловал, после чего отпустил домой. Утром пострадавшая написала заявление в полицию. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Челябинске по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка задержан 23-летний таксист. Мужчина надругался над 17-летней несовершеннолетней пассажиркой, известно, что у таксиста есть разрешение на пребывание и работу в РФ. Подозреваемого по горячим следам задержали полицейские, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее девушка попала в больницу с разрывом половых органов после поездки на попутке в Ленобласти.