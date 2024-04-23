Российские подростки обстреляли окна студенческого общежития

В Санкт-Петербурге двух подростков задержали по подозрению в стрельбе по окнам студенческого общежития. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 22 апреля в Кировском районе Северной столицы. По данным «Фонтанки», в седьмом часу вечера молодые люди дважды выстрелили в стекло и повредили его. Двое неизвестных выстрелили в окно дома 5 по проспекту Стачек. По адресу располагается общежитие университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в правонарушении: ими оказались школьники 14 и 16 лет, обоих правоохранители передали их семьям. По предварительным данным, оружия, из которого производились выстрелы, у подозреваемых не оказалось.

Решается вопрос о возбуждении в отношении тинейджеров уголовного дела.

Ранее на Урале за стрельбу по электричкам задержали двух подростков.