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ВСУ нанесли удар по Токмаку снарядом Excalibur, есть раненые

ВСУ ударили по Токмаку снарядом Excalibur, пострадали четыре местных жителя

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U.S. Army/Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак Запорожской области управляемым активно-реактивным снарядом M982 Excalibur, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Около 13:00 ВСУ нанесли огневое поражение», — указывается в публикации.

Согласно информации оперативных служб, снаряд американского производства обладает GPS-наведением и увеличенной дальностью.

«Пострадали четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

По данным источника, раненые подверглись госпитализации, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Он отметил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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