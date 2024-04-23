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Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд в Твери оставил под арестом фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Ашурова

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Global Look Press

Суд в Твери оставил под арестом мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов уголовного дела о теракте в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«По поводу Ашурова. Без изменения оставили», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, мужчине вменяется фиктивная регистрация по адресу своего проживания зарубежных граждан (ст. 322.2 УК РФ). Ранее его арестовали сроком на два месяца — до 11 июня. Ашуров в полном объеме признал свою вину, но против ареста возражал. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор.

До этого Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова — фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Ранее третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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