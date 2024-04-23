Крупный российский аэропорт восстановил штатную работу после ремонта

Международный аэропорт города Минеральные Воды в Ставропольском крае вновь начал принимать авиарейсы после проведения ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

«Работаем в штатном режиме», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, аэропорт уже принял у себя самолет авиакомпании S7 с направлением Москва — Минеральные воды рейса 2169, прилетевший из столичного аэропорта «Домодедово».

Таким образом, время ремонта взлетной полосы составило примерно пять часов.

Незадолго до этого стало известно, что аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать рейсы. Уточняется, что во время планового осмотра взлетно-посадочной полосы работники воздушной гавани обнаружили дефект и начали оперативные работы по его устранению. Самолеты, прибывавшие в Минводы, на время ремонта отправлялись на запасные аэродромы.

Ранее рейс Стамбул — Барселона был вынужден развернуться из-за невыносимого запаха дуриана в салоне самолета.