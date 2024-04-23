В Брянске суд избрал меру пресечения готовившему теракт жителю

Суд арестовал диверсанта, задержанного в городе Брянске за подготовку теракта в общественном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

В заявлении отмечается, что меру пресечения злоумышленнику избрал Советский районный суд города Брянска. На соответствующем заседании инстанция рассмотрела ходатайство областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о заключении мужчины под стражу.

«Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года», — говорится в публикации.

В то же время в пресс-службе уточнили, что решение пока не вступило в законную силу.

23 апреля в городе Брянске задержали российского гражданина, симпатизирующего «украинской националистической идеологии». В УФСБ РФ по региону уточнили, что мужчина намеревался совершить теракт по заданию кураторов из запрещенной в стране организации.

Позже Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент задержания диверсанта и признательные показания. Злоумышленник рассказал, что его поймали после того, как он забрал взрывчатое вещество из тайника.

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