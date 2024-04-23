Молния ударила в самолет, летевший в Омск

Молния ударила в самолет, летевший из Сургута в Омск, и повредила его. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, в аэропорту Омска после посадки рейса авиакомпании Utair из Сургута обнаружили следы от удара молнии на самолете. На передней части фюзеляжа воздушного судна появилась царапина, а также оказались повреждены две заклепки. Сообщается, что после проведения работ по восстановлению неисправности борт допустили к вылету в Тюмень.

До этого в Ванкувере молния ударила в пассажирский самолет с более 550 людьми на борту. Было опубликовано видео, на котором видно момент удара. По словам местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее молния повредила взлетную полосу в аэропорту Владикавказа.