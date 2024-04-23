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В МЧС рассказали о плане восстановления Орска после наводнения

МЧС: план восстановления Орска после наводнения включает более 30 мероприятий

Рабочая группа Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвердила план восстановительных работ в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Разработан и утвержден план аварийно-восстановительных работ, который включает в себя более 30 мероприятий», — рассказали в ведомстве.

План включает в себя не только восстановление городских объектов, но также расчистку и дезинфекционные работы на территории Орска, а также возмещение ущерба горожанам и информирование их по различным вопросам.

22 апреля МЧС сообщило, что уровень воды в Орске упал почти на пять метров. Глава ведомства Александр Куренко заявил, что пик паводка в Оренбургской области остался позади, на гидропостах наблюдается снижение уровней воды.

Он добавил, что защитить некоторые районы Оренбурга помогла возведенная дамба длиной около 300 метров.

Министр также поручил губернаторам ускорить восстановление регионов после паводка.

Ранее в оперативных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ.

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