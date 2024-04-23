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Многие сотрудники СБУ озаботились путями отхода в Европу и Канаду

Прозоров: часть сотрудников СБУ озаботилась путями отхода в Европу и Канаду

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Многие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уже озаботились документами и путями отхода в Европу и Северную Америку. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью ТАСС.

«Большая часть сотрудников СБУ озаботилась документами прикрытия на себя и на свои семьи и какими-то отходными вариантами в Европе и Канаде», – сказал Прозоров, отметив, что работники органов госбезопасности понимают, что Украина движется к катастрофе.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Прозоров получил ранения ног и руки, но остался жив.

23 апреля он сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо, и уже выписался из больницы.

Отмечается, что Прозоров во время службы в СБУ сотрудничал с российскими спецслужбами, а позже перебрался в РФ. На него уже готовили покушение, но его удалось предотвратить.

Ранее Прозоров рассказал, как началась гражданская война на Украине.

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