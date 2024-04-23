В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на подходах к пунктам пропуска между регионом и Республикой Крым.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Также в публикации подчеркивается, что в связи с текущей ситуацией на одном из пунктов пропуска на границе между регионом и Республикой Крым было приостановлено движение автомобилей. Речь идет о контрольно-пропускном пункте (КПП) «Джанкой».

Днем 23 апреля на Крымском мосту приостановили движение машин. Ограничения начали действовать в 16:11 мск.

При этом людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, призвали не поддаваться панике и следовать указаниям работников транспортной безопасности. Причины произошедшего не уточнялись.

Вечером 22 апреля на территории Белгорода и Белгородского района сработали сирены ракетной опасности. Позже особый режим ввели в Шебекинском городском округе Белгородской области. О том, что угроза миновала, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил уже ночью.

Ранее украинские войска атаковали станцию техобслуживания (СТО) в херсонском городе Каховке.