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Полицейские пресекли секс-вечеринку в подвале в центре Москвы

Shot: в Москве задержали планировавших провести секс-вечеринку в подвале дома

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Shutterstock/Motortion Films

В центре Москвы полицейские пресекли проведение групповой секс-вечеринки в подвале дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме на Новинском бульваре. Охранник увидел компанию мужчин и девушек, открывающих дверь в подвал. Заподозрив неладное, он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили в подвале дома троих мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и троих девушек в возрасте от 20 до 22 лет. При этом рядом с ними лежал фаллоимитатор.

Всех участников встречи в подвале доставили в отдел полиции. Мужчины и девушки сообщили, что не помнят, что делали с искусственным половым органом, передает Telegram-канал. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Польше вынесли приговор священнику, который организовал секс-оргию.

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