Подмосковные врачи вытащили из желудков двоих детей деньги, съеденные во время игры

В Подмосковье врачи достали из желудков двоих детей деньги, съеденные во время игры. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в городе Королев. Девочку и мальчика в возрасте 3 и 4 лет соответственно доставили в медицинское учреждение с жалобами на боль в животе. Врачи провели обследование и выяснили, что в брюшной полости у детей находятся инородные предметы округлой формы. Позже выяснилось, что дети во время игры проглотили монеты.

Медики под общим обезболиванием эндоскопическим путем достали из желудков малолетних пациентов две монеты номиналом 2 и 5 рублей.

«Благодаря своевременному обращению, мы смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь и избежать тяжелых последствий для детского здоровья», — сообщил врач-эндоскопист, передает министерство.

Девочку и мальчика уже выписали. Оба ребенка чувствуют себя хорошо.

Ранее двухлетний ребенок вдохнул штрихкод и попал в больницу.