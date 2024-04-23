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В Комсомольске-на-Амуре ищут мужчину, ранившего сотрудника полиции

В Комсомольске-на-Амуре после нападения на силовиков перекрыли выезды из города

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Телеграм-канал «Komcity News»

В Комсомольске-на-Амуре разыскивают мужчину, который ранил сотрудника полиции и скрылся. Об этом пишет Telegram-канал Komcity News.

По данным канала, нападение случилось 23 апреля около 4:00 в районе поселка Огнеупорный. Водителя КаМАЗа пытались задержать сотрудники оперативных служб, однако он оказал активное сопротивление и выстрелил в одного из полицейских, попав ему в ногу. После этого мужчина скрылся в лесополосе.

В городе объявили план «Сирена». На выездах из города установили блок-посты из усиленных нарядов полиции, которые останавливают и досматривают весь покидающий город транспорт, а из автобусов просят выйти пассажиров. Канал отметил, что из-за досмотров на выездах образовались километровые пробки.

Накануне на сотрудников полиции напали неизвестные в Карачаево-Черкесии. Нападавшие похитили табельное оружие полицейских и патроны к нему. Было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов, а также хищение оружия и боеприпасов.

Ранее жители Сургута устроили стрельбу на свадьбе во дворе дома.

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