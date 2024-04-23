В Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге

Трое подростков из Смоленской области оказались под стражей за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении отмечается, что 17 апреля неизвестные молодые люди организовали диверсию на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД). Позже сотрудники ФСБ РФ и линейного отдела МВД по станции Смоленск установили личности подозреваемых.

Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После того как к ним нагрянули стражи порядка, они признались в содеянном и раскрыли детали произошедшего.

«Юноши <...> рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди задержаны», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на железнодорожной станции под Санкт-Петербургом нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).