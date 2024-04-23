Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге

ФСБ: под Смоленском задержали троих подростков за поджог релейного шкафа на МЖД

close
100%
Андрей Стенин/РИА Новости

Трое подростков из Смоленской области оказались под стражей за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении отмечается, что 17 апреля неизвестные молодые люди организовали диверсию на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД). Позже сотрудники ФСБ РФ и линейного отдела МВД по станции Смоленск установили личности подозреваемых.

Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После того как к ним нагрянули стражи порядка, они признались в содеянном и раскрыли детали произошедшего.

«Юноши <...> рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди задержаны», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на железнодорожной станции под Санкт-Петербургом нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами