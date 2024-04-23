В Германии правозащитники потребовали признать факт дискриминации русскоязычного населения

За последние годы русофобия в Германии достигла таких значительных масштабов, что нарушаются права не только иммигрантов из России, но и немцев с русскими корнями, заявила во время своего доклада на совещании ОБСЕ в Вене член президиума Vadar, депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен.

По ее словам, за два года работы правозащитной организации жители прислали огромное количество писем с жалобами на русофобию.

«Каждый случай мы тщательно изучаем как правозащитники. Конечно, не все жалобы содержат реальные признаки русофобии, есть и запросы на психологическую помощь или семейного права», — отметила она.

Петерсен напомнила о случаях, когда авиакомпания Lufthansa незаконно отменяла авиабилеты на внутриевропейских рейсах для людей с российскими паспортами.

«Аргументация Lufthansa абсолютно не соответствует закону о перевозках клиентов и не имеет основания прописанных в санкциях ЕС против РФ», — отметила депутат.

Также член президиума Vadar в своем докладе рассказала о случаях травли и буллинга русскоговорящих в Германии.

Петерсен подчеркнула, что никто не имеет права ограничивать права человека по национальному или языковому признаку.

Ранее стало известно, что гражданка РФ стала жертвой травли по почте в Германии.