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В Челябинске иностранец подрезал чемпионку UFC с подругой и назвал их «свиньями»

В Челябинске задержали иностранца за конфликт с чемпионкой UFC

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Shutterstock

Проживающего в Челябинске мигранта задержали за конфликт с чемпионкой UFC Ириной Алексеевой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону. На данный момент правоохранители разбираются в ситуации.

Правоохранители доставили 40-летнего мужчину в участок для разбирательства после инцидента, произошедшего в городе. По данным Telegram-канала Ural Mash, иностранец следовал за девушкой и ее подругой, пока они катались на велосипедах. В результате водитель подрезал их.

По словам самой чемпионки, иностранец заявил, что у него на родине девушки не носят подобную одежду, после чего назвал обеих «свиньями». Спортсменка пыталась возразить, но мужчина игнорировал ее доводы.

В результате девушки обратились в полицию.

Как сообщает kp.ru, во время конфликта иностранец не хотел извиняться за свое поведение. Причиной стало якобы то, что в его стране у женщин прощения не просят.

Ранее в Челябинске таксист назвал русских «свиньями» и записал ролик с извинениями.

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