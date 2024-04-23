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Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу ВСУ

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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) о местах дислокации российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мужчина проживал в ЛНР. Украинец, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания помощи ВСУ собирал и передавал данные о подразделениях ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. По статье УК РФ о шпионаже мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Северной Осетии на границе с Грузией по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины. Мужчина посредством интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам информацию о расположении личного состава и военной техники ВС РФ в зоне проведения СВО.

Ранее британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России.

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