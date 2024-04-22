В Тюменской области объявили эвакуацию жителей

Экстренную эвакуацию из-за подтопления объявили во всех населенных пунктах Абатского района Тюменской области. Об этом сообщил глава района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 22 апреля, в 21:00 (18:00 мск) на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение об экстренной эвакуации жителей всех населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления. Васильев подчеркнул, что на реке Ишим идет критический подъем воды.

«Жильцам домов, <…> необходимо эвакуироваться в ближайшее время», — написал он.

По словам Васильева, в районе развернули пункты временного размещения и хранения имущества.

До этого глава района заявил, что большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в Абатском районе Тюменской области.

19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.