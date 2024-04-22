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В Чечне появится еще один город

Кадыров анонсировал появление в Чечне нового города

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города.

«Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что это позволит решать возникающие вопросы местного назначения, а также развивать производства и повысить инвестиционную привлекательность.

Станица Шелковская является административным центром Шелковского района.

До этого Кадыров сообщил, что число добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, превысило 17 тысяч человек.

Также Кадыров опроверг слухи о запрете российского гимна в Чечне.

Ранее МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева.

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