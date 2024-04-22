Боррель раскрыл перспективы поставок боеприпасов на Украину

Конфликт на Украине «будет продолжаться», а страны сообщества позже примут решения о новых поставках оружия ВСУ.

Об этом сообщил по итогам заседания руководителей МИД и минобороны ряда стран европейского сообщества в Люксембурге глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Война будет продолжаться, и столицы [стран ЕС] примут решения, которые они должны принять», — отметил он.

Так он ответил на вопрос представителей СМИ, почему европейские страны не поставили Украине новые системы ПВО и другие вооружения до настоящего времени и не приняли конкретных решений на встрече, посвященной проблеме военных траншей Киеву.

Накануне стало известно, когда Евросоюз может начать поставки систем ПВО.

До этого на совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки военной помощи Киеву. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны блока «провели инвентаризацию» имеющихся в их распоряжении систем ПВО и пришли к выводу, что могут предоставить Украине часть из них.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.