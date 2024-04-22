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Боррель раскрыл перспективы поставок боеприпасов на Украину

Боррель заявил, что страны ЕС позже примут решения о поставках оружия Украине

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Johanna Geron/Reuters

Конфликт на Украине «будет продолжаться», а страны сообщества позже примут решения о новых поставках оружия ВСУ.
Об этом сообщил по итогам заседания руководителей МИД и минобороны ряда стран европейского сообщества в Люксембурге глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Война будет продолжаться, и столицы [стран ЕС] примут решения, которые они должны принять», — отметил он.

Так он ответил на вопрос представителей СМИ, почему европейские страны не поставили Украине новые системы ПВО и другие вооружения до настоящего времени и не приняли конкретных решений на встрече, посвященной проблеме военных траншей Киеву.

Накануне стало известно, когда Евросоюз может начать поставки систем ПВО.

До этого на совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки военной помощи Киеву. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны блока «провели инвентаризацию» имеющихся в их распоряжении систем ПВО и пришли к выводу, что могут предоставить Украине часть из них.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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Операция на Украине
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