Стало известно, работники какой сферы наиболее продуктивны в апреле

В апреле больше половины россиян (54%) оценили свою мотивацию и продуктивность на работе на 8 — 10 баллов из 10 возможных. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие более семи тысяч работающих граждан РФ.

Наиболее высоко свою продуктивность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), а также банкинга и инвестиций (61%).

При этом, согласно исследованию, в марте 2024 года лидерами по работоспособности стали работники бухгалтерии и финансов (71%).

До этого сообщалось, что 49% москвичей планируют работать в майские праздники. При этом 23% респондентов будут выполнять рабочие задачи все праздничные дни.

Согласно опросу, 19% москвичей намерены работать с 28 апреля по 1 мая, а 7% — с 9 по 12 мая. Тех, кто не собирается выходить на работу, — 35%.

Среди сообщивших о выходе на работу в праздники больше всего сотрудников онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), салонов красоты и фитнеса (70%), торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%).

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