Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пресс-секретаря Meta* потребовали посадить на семь лет за оправдание терроризма

Прокурор запросил семь лет колонии для пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

close
100%
Andy Stone/linkedin.com

Сторона обвинения потребовала отправить пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в колонию строгого режима на семь лет по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Стоуну наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — затребовал прокурор.

Энди Стоун обвиняется в России в публичных призывах к террористическим актам. Следствие полагает, что в марте 2022 года он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) пост, который оправдывал агрессивные, враждебные и насильственные действия против российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Кроме того, как считают следователи, его публикация содержала призывы к совершению терактов в отношении российских военных.

Стоуну грозит штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Однако, так как директор по коммуникациям компании Meta Platforms находится не в России, в феврале 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

18 апреля адвокат Стоуна заявила, что ее подзащитный не согласен с предъявленным обвинением в публичных призывах к терактам.

Ранее стало известно, что автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» включили в список террористов.

*  признана в России экстремистской и запрещена
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами