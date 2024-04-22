Пресс-секретаря Meta* потребовали посадить на семь лет за оправдание терроризма

Сторона обвинения потребовала отправить пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в колонию строгого режима на семь лет по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Стоуну наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — затребовал прокурор.

Энди Стоун обвиняется в России в публичных призывах к террористическим актам. Следствие полагает, что в марте 2022 года он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) пост, который оправдывал агрессивные, враждебные и насильственные действия против российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Кроме того, как считают следователи, его публикация содержала призывы к совершению терактов в отношении российских военных.

Стоуну грозит штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Однако, так как директор по коммуникациям компании Meta Platforms находится не в России, в феврале 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

18 апреля адвокат Стоуна заявила, что ее подзащитный не согласен с предъявленным обвинением в публичных призывах к терактам.

Ранее стало известно, что автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» включили в список террористов.