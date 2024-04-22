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Юноша ударил подростка ножом за попытку срезать с его ботинок белые шнурки

Baza: в Пензе юноша ударил подростка ножом из-за попытки срезать белые шнурки

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Телеграм канал «Baza»

В Пензе 18-летний юноша ударил ножом 15-летнего подростка, который попытался срезать с его ботинок белые шнурки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на площади Ленина. Подросток увидел юношу с длинными волосами, одетого в синий бомбер и ботинки с белыми шнурками, когда гулял со своей девушкой и друзьями. Несовершеннолетний и его компания спросили у молодого человека, не является ли он скинхедом, и тот ответил, что нет.

После этого подростки стали срезать с его ботинок белые шнурки, и тогда юноша достал нож и несколько раз ударил им несовершеннолетнего. Затем нападавший скрылся.

Пострадавшего школьника доставили в медицинское учреждение. Медики его прооперировали, сейчас несовершеннолетний находится в реанимации.

Нападавшего юношу задержали. По данным Baza, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

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