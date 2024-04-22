РКН заблокировал несколько изданий за распространение фейков

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного органа.

По данным источника, сайты решили заблокировать за неоднократное распространение фейков.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ».

12 апреля сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал в России сетевое издание «Полит.ру» за размещение недостоверной общественно значимой информации. Согласно сообщению РКН, публикуемая ресурсом информация направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

До этого в РКН рассказали, что за год число заблокированных страниц с ЛГБТ-пропагандой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) выросло в 12 раз. Всего за первый квартал 2024 года ведомство удалило или заблокировало более 170 тысяч страниц с запрещенной информацией.

Ранее Таганский суд Москвы постановил оштрафовать компанию Google за отказ заблокировать видео на YouTube с запрещенной информацией на территории России.