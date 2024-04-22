В Ингушетии объявлена лавинная опасность

С 22 по 24 апреля в горах Ингушетии выше 2500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщило региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Также профессиональные спасатели предупредили, что ночью и утром в Ингушетии ожидается кратковременный дождь, гроза, а в некоторых районах Республики — сильные ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с.

На реках возможно повышение уровня воды до опасных отметок, а в горах могут произойти небольшие оползни. Днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть с западной четверти со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, особенно во время грозы; ночью и утром в отдельных районах скорость ветра может достигать 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 С°, днем 19-24°C. В горных районах ночью будет прохладно, от 7 до 12°C, днем от 14 до 19°C, местами до 24°С.

Также в МЧС напомнили, что номер экстренных служб — 112, а номер доверия Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.

Спасатели попросили местных жителей и гостей региона быть осторожными.

19 апреля из-за лавины закрыли часть дороги Владикавказ — Нижний Ларс.

Ранее в Краснодарском крае сошла лавина.