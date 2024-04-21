Протестующие в Армении заблокировали участок трассы

Протестующие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировавшие участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц, намерены продолжать находиться там. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«На заблокированной трассе Воскепар — Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», — говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники будут выведены из Тавушской области страны на границе с Азербайджаном. Силы РФ должны покинуть регион сразу после того, как будет проведена делимитация и демаркация границ с Азербайджаном.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.