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Синоптик рассказал об ухудшении погоды в Москве с 25 апреля

Центр «Фобос»: с 25 апреля в Москве ожидаются ливни

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве ожидается ухудшение погоды с четверга, 25 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

Синоптики сообщают, что в городе ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что погода в Москве в первую часть майских праздников будет похожа на апрельскую.

По ее словам, самым теплым днем на следующей неделе станет понедельник, 22 апреля. В последующие дни, в том числе в первые праздники, дневная температура воздуха будет находиться в пределах +10…+15°C, ночная — +6…+8°C.

Однако у теплой погоды могут быть свои нюансы. Недавно исследователь из Калифорнийского университета в США Роберт Пикманс заявил, что жаркая погода может усиливать агрессию у людей, которые уже находятся в неблагоприятном эмоциональном состоянии.

Ранее ученые заявили, что дождливая погода может улучшить внимание и память.

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