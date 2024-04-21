Мэр Одессы уточнил информацию о взрыве в городе

Звуки взрыва, произошедшего в городе Одессе, раздались в районе расположения припортовой инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Геннадий Труханов.
Иные подробности в настоящее время не уточняются. В том числе это касается возможных разрушений.
Днем 21 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Одессе. По информации журналистов, ЧП произошло около 13:19 (совпадает с мск).
Незадолго до этого в шести регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали на территории Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областей. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.
Утром в тот же день в городе Херсоне, который контролируют украинские власти, зафиксировали сразу несколько взрывов. Тем не менее режим воздушной тревоги на территории административного центра региона и в других населенных пунктах не вводился.
Ранее в николаевском подполье заявили о подрыве ангара с морскими дронами в городе Одессе.