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Мэр Одессы уточнил информацию о взрыве в городе

Мэр Одессы Труханов: взрыв произошел около объектов припортовой инфраструктуры

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Nina Liashonok/Reuters

Звуки взрыва, произошедшего в городе Одессе, раздались в районе расположения припортовой инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Геннадий Труханов.

Иные подробности в настоящее время не уточняются. В том числе это касается возможных разрушений.

Днем 21 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Одессе. По информации журналистов, ЧП произошло около 13:19 (совпадает с мск).

Незадолго до этого в шести регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали на территории Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областей. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.

Утром в тот же день в городе Херсоне, который контролируют украинские власти, зафиксировали сразу несколько взрывов. Тем не менее режим воздушной тревоги на территории административного центра региона и в других населенных пунктах не вводился.

Ранее в николаевском подполье заявили о подрыве ангара с морскими дронами в городе Одессе.

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