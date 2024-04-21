В Одессе произошел взрыв

Украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини») сообщило о взрыве в Одессе.

Взрыв произошел около 13:19 по мск.

20 апреля в Одессе был поврежден объект инфраструктуры. При этом координатор подполья на контролируемой Киевом территории Сергей Лебедев заявил, что в порту Южный под Одессой взорван ангар с морскими дронами.

19 апреля мининфраструктуры Украины сообщило, что порт Южный рядом с Одессой получил повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.